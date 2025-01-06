Florida Emergency Management Assistance Foundation
Florida Emergency Management Assistance Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
The Foundation invests in efforts to assist Floridians in responding to disasters and mitigating their impact, providing support for immediate community recovery.
Disaster Response and Recovery
The Foundation invests in efforts to assist Floridians in responding to disasters and mitigating their impact, providing support for immediate community recovery.
À propos
Florida Emergency Management Assistance Foundation
Fondée en
2023
EIN
932065043
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2555 SHUMARD OAK BLVD TALLAHASSEE, Florida 32399-7018 United States
Site web
www.floridadisasterfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Florida Emergency Management Assistance Foundation (Florida Disaster Foundation) is a direct support organization for the Florida Division of Emergency Management. It invests in response and recovery efforts to assist Floridians in responding to disasters and mitigating their impact.
La mission
Florida Emergency Management Assistance Foundation helps communities statewide by providing aid and resources during emergencies, supporting resilience and recovery for Floridians in need.
