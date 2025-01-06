Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Florida Emergency Management Assistance Foundation (Florida Disaster Foundation) is a direct support organization for the Florida Division of Emergency Management. It invests in response and recovery efforts to assist Floridians in responding to disasters and mitigating their impact.

La mission

Florida Emergency Management Assistance Foundation helps communities statewide by providing aid and resources during emergencies, supporting resilience and recovery for Floridians in need.