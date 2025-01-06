Florence Kiwanis Foundation Inc 1726 Highway 101
Faire un don
Florence Kiwanis Foundation Inc 1726 Highway 101
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Florence Kiwanis Foundation Inc 1726 Highway 101
Acheter pour soutenir
Florence Kiwanis Foundation Inc 1726 Highway 101
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Florence Kiwanis Foundation Inc 1726 Highway 101
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Community Flag Program
A fundraising project providing financial support to local youth programs and community projects by displaying flags throughout Florence.
Des enfants formidables
A student recognition program promoting character development, self-esteem, and perseverance in elementary school students.
À propos
Florence Kiwanis Foundation Inc 1726 Highway 101
Fondée en
1985
EIN
930897901
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 1766 FLORENCE, Oregon 97439-0000 United States
Site web
k09633.site.kiwanis.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The Florence Kiwanis Foundation, founded in 1985, supports the Kiwanis Club of Florence, Oregon, a service organization dedicated to improving the lives of children and youth in the community through various service projects.
La mission
The Kiwanis Club of Florence Oregon's objective is to improve the lives of children and youth in our community, focusing on their health, education and welfare.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :