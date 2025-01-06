Flatwater Film Festival
Flatwater Film Festival
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Nebraska Filmmaker Showcase
Celebrates Nebraska filmmakers by providing a platform to showcase their work and develop a supportive community.
Educational Panels
Offers educational sessions on topics like marketing and animation.
Director's Roundtable Discussions
Provides a forum for directors to discuss their craft and experiences.
Possibilités de mise en réseau
Facilitates connections among filmmakers and industry professionals.
À propos
Flatwater Film Festival
Fondée en
2024
EIN
991258163
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
5330 S 80TH ST LINCOLN, Nebraska 68516-6320 United States
Site web
flatwaterfilmfestival.com
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
The Flatwater Film Festival provides a non-competitive platform that showcases their work, develops a strong community that promotes inspiration and support, and ultimately fosters the next generation of Nebraska filmmakers.
