Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
École du dimanche
Classes for all ages during the program year (September - May).
Groupe de jeunes
A gathering for youth on Sundays during the program year (September - May).
Groupes de femmes
Several groups for women that meet and work on projects like Mission Sewing.
À propos
Fondée en
1947
EIN
930391571
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
390 NE 2ND ST MCMINNVILLE, Oregon 97128-4727 United States
Site web
fpc-mac.org
Téléphone
(503)-472-6256
Adresse électronique
-
À propos
First United Presbyterian Church in McMinnville, OR, founded in 1947, is dedicated to serving the community through worship, ministry, and outreach. Located at 390 NE 2nd St, they offer various programs for spiritual growth and fellowship. They strive to follow God and seek peace within the community.
La mission
First United Presbyterian Church welcomes the McMinnville community, offering a place for worship, connection, and support guided by faith and compassion.
