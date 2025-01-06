Première église méthodiste unie d'El Paso Robles
Première église méthodiste unie d'El Paso Robles
Première église méthodiste unie d'El Paso Robles
Première église méthodiste unie d'El Paso Robles
Première église méthodiste unie d'El Paso Robles
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Chantez ! Chœur communautaire
Une chorale communautaire qui chante des classiques de tous les genres et de toutes les époques, simplement pour le plaisir de faire de la musique ensemble.
Première église méthodiste unie d'El Paso Robles
1985
953482621
501(c)(3)
Églises
915 CRESTON RD PASO ROBLES, California 93446-3001 United States
www.fumcpr.org
(805)-238-2006
À propos
La First United Methodist Church de Paso Robles est une communauté accueillante qui adhère aux valeurs méthodistes. Elle est progressiste, inclusive et sert activement sa communauté en suivant les enseignements de Jésus. Située sur Creston Rd, elle propose un culte dominical et s'efforce d'être un lieu où tous sont les bienvenus.
La mission
La First United Methodist Church de Paso Robles est une communauté de foi chrétienne inclusive et affirmative. Elle s'appuie sur un Dieu qui vous connaît par votre nom et qui aime tout le monde.
