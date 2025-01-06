Première église méthodiste unie d'El Paso Robles

À propos

La First United Methodist Church de Paso Robles est une communauté accueillante qui adhère aux valeurs méthodistes. Elle est progressiste, inclusive et sert activement sa communauté en suivant les enseignements de Jésus. Située sur Creston Rd, elle propose un culte dominical et s'efforce d'être un lieu où tous sont les bienvenus.

La mission

La First United Methodist Church de Paso Robles est une communauté de foi chrétienne inclusive et affirmative. Elle s'appuie sur un Dieu qui vous connaît par votre nom et qui aime tout le monde.