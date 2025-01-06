First Presbyterian Church Of Salinas
First Presbyterian Church Of Salinas
First Presbyterian Church Of Salinas
First Presbyterian Church Of Salinas
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programmes pour la jeunesse
Engaging programs for young people to connect, learn, and grow in their faith.
Éducation des adultes
Opportunities for adults to deepen their understanding of faith and explore spiritual topics.
Worship/Gatherings
Regular worship services and gatherings to celebrate and connect with the community.
Groupes communautaires
Small groups where people can build relationships, support each other, and grow together.
À propos
First Presbyterian Church Of Salinas
Fondée en
2013
EIN
941366613
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
830 PADRE DR SALINAS, California 93901-2423 United States
Site web
www.compasschurchmc.org
Téléphone
(831)-422-7811
Adresse électronique
À propos
La mission
We think there's nothing greater in life to find than the love and acceptance that only Jesus offers.

Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
