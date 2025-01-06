Première église presbytérienne de Roseville Californie
Faire un don
Première église presbytérienne de Roseville Californie
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Première église presbytérienne de Roseville Californie
Acheter pour soutenir
Première église presbytérienne de Roseville Californie
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Première église presbytérienne de Roseville Californie
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Garde d'enfants et programmes pour enfants
Garde d'enfants et programmes pour les enfants âgés de 2 semaines à la 6e année pendant tous les services.
Programmes pour le collège et le lycée
Les programmes pour les collégiens et les lycéens se déroulent à 10h30.
À propos
Première église presbytérienne de Roseville Californie
Fondée en
1982
EIN
941620301
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
515 SUNRISE AVE ROSEVILLE, California 95661-4107 États-Unis
Site web
centerpointroseville.org
Téléphone
(916)-782-3186
Adresse électronique
À propos
La First Presbyterian Church of Roseville, aujourd'hui Centerpoint Community Church, a été fondée en 1882. Enracinée dans la Bible, elle accorde une grande importance à la communauté, au service des autres et au partage de la foi. Elle propose des programmes pour les enfants, les jeunes et les adultes, notamment une école maternelle, une école biblique de vacances et des missions.
La mission
Venez rejoindre notre famille Centerpoint : pour appartenir, grandir dans le Christ et être inspiré pour aller servir.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :