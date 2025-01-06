First Place For Youth
Faire un don
First Place For Youth
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
First Place For Youth
Acheter pour soutenir
First Place For Youth
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
First Place For Youth
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
My First Place
Provides housing and case management to foster youth ages 18-25. Helps them focus on education, employment, and building community.
À propos
First Place For Youth
Fondée en
2000
EIN
943341034
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
426 17TH ST STE 100 OAKLAND, California 94612-2814 United States
Site web
firstplaceforyouth.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
First Place for Youth, founded in 1998, helps foster youth in California transition to adulthood. Their mission is to equip these young people with the skills for self-sufficiency, offering housing, academic enrichment, counseling, and community support. They focus on preventing poverty and homelessness by providing a realistic, independent setting in local communities.
La mission
First Place for Youth helps foster youth build the skills they need to make a successful transition to self-sufficiency and responsible adulthood.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :