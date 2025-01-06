First Imperial Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Financial Literacy Seminars
Seminars and webinars on topics like auto buying, identity theft, credit scores, and budgeting.
Financial Wellness Program
Resource tables, new hire packets, presentations, and newsletter content to improve financial well-being.
Engagement communautaire
Donations of time, talent, and money to support various community organizations and causes.
À propos
First Imperial Credit Union
Fondée en
1961
EIN
951652773
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
1602 W MAIN ST EL CENTRO, California 92243-2232 United States
Site web
www.ficu.com
Téléphone
(187)-735-21540
Adresse électronique
À propos
Corazo Credit Union, formerly First Imperial Credit Union, provides inclusive, equitable financial services with a member-focused experience. They value community growth, enhance economic stability through financial literacy, and cultivate positive relationships. Corazo is committed to treating members with care, fairness, and respect.
La mission
FIRST IMPERIAL CREDIT UNION supports the El Centro community with accessible financial services, helping individuals and families achieve their financial goals with care and trust.
