À propos

Corazo Credit Union, formerly First Imperial Credit Union, provides inclusive, equitable financial services with a member-focused experience. They value community growth, enhance economic stability through financial literacy, and cultivate positive relationships. Corazo is committed to treating members with care, fairness, and respect.

La mission

FIRST IMPERIAL CREDIT UNION supports the El Centro community with accessible financial services, helping individuals and families achieve their financial goals with care and trust.