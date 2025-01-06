First Church Of God
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Kitchen Team
Provides meals and support for church events and activities.
Sunday School Classes
Offers educational programs for all ages to learn about faith.
Ministère de l'enfance
Provides a safe and engaging environment for children to learn and grow.
Worship Arts & Technology
Enhances worship services through music, arts, and technical support.
1960
941634080
501(c)(3)
Religieux et confessionnels > Églises
833 N BLACKSTONE ST TULARE, California 93274-2909 United States
www.fcogtulare.com
(559)-686-5972
First Church of God in Tulare, CA, is a community-focused church dedicated to spiritual growth. Located on N Blackstone St, it hosts Sunday services, beach trips, and evangelism training. It aims to foster community engagement and spiritual development.
First Church of God invites the Tulare community to connect, worship, and grow together in faith at their welcoming location on North Blackstone Street.
Californie, États-Unis
