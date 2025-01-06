Première église baptiste chinoise de Los Angeles
Faire un don
Première église baptiste chinoise de Los Angeles
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Première église baptiste chinoise de Los Angeles
Acheter pour soutenir
Première église baptiste chinoise de Los Angeles
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Première église baptiste chinoise de Los Angeles
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministères de l'Église
Offre divers ministères s'adressant à différents groupes d'âge et intérêts au sein de la communauté ecclésiastique.
Missions
Se concentre sur le soutien et la participation à des missions locales et mondiales.
Ministère de la musique
Offre des possibilités d'expression musicale et de culte.
Loisirs
Organise des activités récréatives pour les membres de l'église.
À propos
Première église baptiste chinoise de Los Angeles
Fondée en
1964
EIN
953352254
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
942 YALE ST LOS ANGELES, California 90012-1725 États-Unis
Site web
fcbc.org
Téléphone
(213)-687-0814
Adresse électronique
-
À propos
La First Chinese Baptist Church of Los Angeles, fondée en 1964, est une église multigénérationnelle et multilingue située dans le quartier chinois. L'église est passionnée par l'enseignement de la Bible et la formation de disciples. Elle propose des cultes, des études bibliques et des formations pour tous les âges et toutes les langues.
La mission
La First Chinese Baptist Church of Los Angeles accueille et soutient la communauté baptiste chinoise de Los Angeles, en encourageant la foi et les liens dans ses locaux de Yale Street.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :