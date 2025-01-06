Première église baptiste
Première église baptiste
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Étude biblique du mercredi soir
A weekly Bible study session held on Wednesday evenings.
Club des enfants
A program for children that seems to occur weekly.
Groupe de jeunes
A program for youth that meets weekly.
Étude biblique des femmes
A Bible study group for women that meets weekly.
À propos
Première église baptiste
Fondée en
1955
EIN
930390923
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
125 SE COWLS ST MCMINNVILLE, Oregon 97128-6005 United States
Site web
fbcmac.org
Téléphone
(503)-472-7941
Adresse électronique
À propos
First Baptist Church of McMinnville, founded in 1955, is a creative, progressive, welcoming, and affirming American Baptist congregation. Their mission is to learn, love, serve, and seek justice and joy for all, striving to build God's inclusive kingdom. The church supports various local and global missions and offers programs for all ages.
La mission
We come together to learn, love, serve, and seek justice and joy for all. We're a creative, progressive, open and affirming American Baptist congregation.
