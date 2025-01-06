First Baptist Church Of Castro Valley
First Baptist Church Of Castro Valley
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Provides ministry opportunities for children.
Ministère de la jeunesse
Provides ministry opportunities for youth.
Ministère des jeunes adultes
Provides ministry opportunities for young adults.
Ministère des femmes
Provides ministry opportunities for women.
À propos
First Baptist Church Of Castro Valley
Fondée en
2020
EIN
941347074
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
18550 REDWOOD RD CASTRO VALLEY, California 94546-2357 United States
Site web
cvfirst.org
Téléphone
(510)-582-0515
Adresse électronique
À propos
First Baptist Church of Castro Valley, founded in 2020, is dedicated to loving God and inviting others to follow Jesus. They offer various services and ministries catering to the community. More information can be found on their website.
La mission
We desire to love God and invite others to follow Jesus.
