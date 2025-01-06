First Assembly Of God Of San Diego
Faire un don
First Assembly Of God Of San Diego
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
First Assembly Of God Of San Diego
Acheter pour soutenir
First Assembly Of God Of San Diego
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
First Assembly Of God Of San Diego
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Association des femmes
A time for women to connect through fellowship, discipleship, and worship, building bonds and ministering to one another.
Men's Bible Study and Fellowship
Men meet for Bible study, fun activities, encouragement, and support.
À propos
First Assembly Of God Of San Diego
Fondée en
1964
EIN
952142018
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
8404 PHYLLIS PL SAN DIEGO, California 92123-3856 United States
Site web
www.cityviewsd.com
Téléphone
(858)-330-5510
Adresse électronique
À propos
FIRST ASSEMBLY OF GOD OF SAN DIEGO, now known as City View Church, is a community-focused church located in San Diego, CA at 8404 Phyllis Pl. Founded in 1964, they offer a welcoming space for individuals to explore and deepen their faith, with programs and services for all ages. They are committed to sharing God’s light and love in San Diego.
La mission
At City View we are dedicated to walking alongside others who are seeking to know God better. We're fellow travelers on this bus.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :