Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Programme de bourses
Provides scholarships to Firefighters First Credit Union members and their dependents to support their educational goals.
Fire Family Strong Initiatives
Offers support for fire spouses & partners, premarital support, resilience conferences and couples retreats.
À propos
Firefighters First Credit Union
Fondée en
1975
EIN
950949175
Type IRS 501(C)
501(c)(5)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 60890 LOS ANGELES, California 90060-0890 United States
Site web
www.firefightersfirstcu.org
Téléphone
(800)-231-1626
Adresse électronique
-
À propos
Firefighters First Credit Union, est. 1935, provides premier financial services to firefighters and their families nationwide. They offer tailored financial tools to meet the unique needs of the Fire Family, ensuring they can enjoy life both at the station and at home.
La mission
FIREFIGHTERS FIRST CREDIT UNION serves the Los Angeles firefighter community, offering financial services that prioritize their unique needs and support their financial security.
Similaire
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
