Applied Media Psychology, MA
Applies psychology to the development, use, and effects of media in settings such as education.
Infant, Child, and Family Mental Health and Development, MA
Supports clinically based and education-based professionals; emphasizes an integrated, interprofessional, multiple-system approach to developmental capacities.
Organization Development & Leadership, MA
Focuses on developing leaders who can guide organizations through change and improve performance.
À propos
Fielding Graduate University
Fondée en
1974
EIN
952882724
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation - Écoles et institutions académiques - Universités et collèges
Adresse
2020 DE LA VINA ST SANTA BARBARA, California 93105-3814 United States
Site web
www.fielding.edu
Téléphone
(180)-034-01099
Adresse électronique
À propos
Founded in 1974 in Santa Barbara, CA, Fielding Graduate University provides interdisciplinary programs for scholar-practitioners. With a distributed learning model, Fielding offers PhD, EdD, and Master's degrees in psychology, education, and organizational leadership. The university educates leaders and teachers, preparing them for impact in various settings.
La mission
Fielding Graduate University offers advanced educational opportunities in Santa Barbara, empowering learners to grow and achieve their academic and professional goals.
