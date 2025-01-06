Fidelity Investments Charitable Gift Fund
Faire un don
Fidelity Investments Charitable Gift Fund
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Fidelity Investments Charitable Gift Fund
Acheter pour soutenir
Fidelity Investments Charitable Gift Fund
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Fidelity Investments Charitable Gift Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Giving Account
A donor-advised fund, the Giving Account provides a tax-smart way to support your favorite charities.
Corporate Giving Account
A donor-advised fund for companies, the Corporate Giving Account allows businesses to support charities with the resources that work for them.
Charitable Investment Advisor Program
Allows independent investment advisors to actively manage Fidelity Charitable assets contributed by their clients.
Charitable DonorFlex ProgramSM
Allows donors to recommend specific investments for assets in their Giving Account, offering flexibility in investment allocation.
À propos
Fidelity Investments Charitable Gift Fund
Fondée en
2024
EIN
934792247
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
-
Adresse
245 SUMMER STREET BOSTON, Massachusetts 02210-1133 United States
Site web
www.fidelitycharitable.org
Téléphone
(800)-262-6039
Adresse électronique
-
À propos
La mission
Our mission is to grow the American tradition of philanthropy by providing programs that make charitable giving accessible, simple, and effective.
Recherche d'autres organisations en
Massachusetts, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :