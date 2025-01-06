Ferndale Cemetery Assn
Ferndale Cemetery Assn
Ferndale Cemetery Assn
Ferndale Cemetery Assn
Ferndale Cemetery Assn
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de cimetière
Provides burial services and maintains the cemetery grounds, ensuring a peaceful resting place.
Cemetery Tours
Offers guided walking tours of the historic cemetery, sharing stories and history.
À propos
Ferndale Cemetery Assn
Fondée en
2011
EIN
941056338
Type IRS 501(C)
501(c)(13)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
PO BOX 72 FERNDALE, California 95536-0072 United States
Site web
ferndalecemetery.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Established in 1868, Ferndale Cemetery Assn (EIN 941056338) is a non-profit in Ferndale, CA. It is dedicated to the disposition of human remains and the maintenance of cemetery property, providing a historic and beautiful burial site.
La mission
Established in 1868, the Ferndale (California) Cemetery is one of the state's most beautiful and historic burial sites.
