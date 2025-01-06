Federal Education Association-Pacific
Federal Education Association-Pacific
Federal Education Association-Pacific
Federal Education Association-Pacific
Federal Education Association-Pacific
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Professional Learning Library
Access professional development resources including micro-credentials, webinars, and learning communities.
Micro-credentials and Blended Learning Courses
Develop skills and improve classroom practice with personalized, flexible, and performance-based courses.
Collaboration and Networking
Share best practices and connect with other educators through online discussion portals.
Webinars and Workshops
Develop skills and grow in your career through NEA's webinars and workshops.
À propos
Federal Education Association-Pacific
Fondée en
1994
EIN
943102125
Type IRS 501(C)
501(c)(5)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
2 GANEY CT NOVATO, California 94949-7256 United States
Site web
www.feaonline.org
Téléphone
(202)-822-7850
Adresse électronique
À propos
The Federal Education Association-Pacific, founded in 1994, advocates for educators' rights and quality education within the Department of Defense school system in the Pacific region. They represent teachers in employment and labor disputes, disseminate information, and strive to improve education for children in federal schools worldwide.
La mission
The Federal Education Association is a member-driven organization representing faculty and staff in the Department of Defense school system. FEA advocates for employee rights and for a quality learning environment.
Ville
État
