Family Violence Law Center
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Intervention en cas de crise
24/7 support for safety planning, crisis intervention, and referrals. Mobile Response Team offers on-site help at medical and police locations.
Services juridiques
Free legal assistance for Alameda County survivors needing help with restraining orders, family law, housing, and Title IX proceedings.
Programmes pour la jeunesse
Programs for children and teens in Alameda County, including the Relationship Abuse Prevention (RAP) program to build healthy relationships.
Policy
Advocates for survivors and their families using an intersectional gender and race equity approach, focusing on areas like housing and criminal justice reform.
À propos
Family Violence Law Center
Fondée en
1979
EIN
942527939
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
470 27TH ST OAKLAND, California 94612-2413 United States
Site web
fvlc.org
Téléphone
(800)-947-8301
Adresse électronique
info [@] fvlc [dot] org
À propos
La mission
Family Violence Law Center helps diverse communities in Alameda County heal from domestic violence and sexual assault, advocating for justice and healthy relationships.
