À propos

Family Resource & Referral Center of San Joaquin, serving the community since 1980, is committed to the health and well-being of children and their caregivers in San Joaquin County. They provide resources to parents and childcare providers, including advocacy, information, education, nutritional support, training, and childcare services, ensuring access to safe and stimulating care.

La mission

Serving the community since 1980, our mission is to provide resources to parents and childcare providers to encourage healthy growth for the children in their care.