Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Child Care Food Program (CACFP)
Provides reimbursements and resources to licensed child care homes for serving nutritious meals and snacks.
Références en matière de garde d'enfants
Connects families with available child care options.
Garde d'enfants subventionnée
Coordinates enrollment and payments for federal and state programs to help eligible families pay for child care.
Parent Resources
Offers resources and support for parents, including workshops and a parent help center.
À propos
Fondée en
1969
EIN
941691503
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
3127 TRANSWORLD DR STE 100 STOCKTON, California 95206-5003 United States
Site web
frcsj.org
Téléphone
(180)-052-61555
Adresse électronique
À propos
Family Resource & Referral Center of San Joaquin, serving the community since 1980, is committed to the health and well-being of children and their caregivers in San Joaquin County. They provide resources to parents and childcare providers, including advocacy, information, education, nutritional support, training, and childcare services, ensuring access to safe and stimulating care.
La mission
Serving the community since 1980, our mission is to provide resources to parents and childcare providers to encourage healthy growth for the children in their care.
