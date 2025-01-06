Family Resource Center Of Central Oregon
Faire un don
Family Resource Center Of Central Oregon
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Family Resource Center Of Central Oregon
Acheter pour soutenir
Family Resource Center Of Central Oregon
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Family Resource Center Of Central Oregon
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parent Classes
Classes for parents and caregivers in Central Oregon.
Ateliers pour les parents
Workshops for parents and caregivers in Central Oregon.
Parent Action Groups
Action groups for parents in Central Oregon.
Visites à domicile
In-home support and resources for families.
À propos
Family Resource Center Of Central Oregon
Fondée en
1993
EIN
930990542
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2500 NE TWIN KNOLLS DRIVE 130 BEND, Oregon 97701-0000 United States
Site web
frconline.org
Téléphone
(541)-389-5468
Adresse électronique
-
À propos
The Family Resource Center of Central Oregon, founded in 1993, supports parents and strengthens parent-child relationships to foster children's healthy development, love of learning, and lifelong wellbeing. They provide parenting education, resources, and information through classes, coaching, home visits, and support groups.
La mission
Foster children's healthy development, love of learning, and lifelong wellbeing through parent support and strengthened parent-child relationships.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :