Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Family Resource Center of Central Oregon, founded in 1993, supports parents and strengthens parent-child relationships to foster children's healthy development, love of learning, and lifelong wellbeing. They provide parenting education, resources, and information through classes, coaching, home visits, and support groups.

La mission

Foster children's healthy development, love of learning, and lifelong wellbeing through parent support and strengthened parent-child relationships.