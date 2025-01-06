Centre de développement familial

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Founded in 1984, the Family Development Center in Roseburg, Oregon, focuses on nurturing resilient children, strengthening families, and preventing child abuse through therapeutic early childhood programs, counseling, and education. They offer support to families experiencing high stress.

La mission

Family Development Center prevents the cycle of abuse and neglect through early prevention and intervention services. They focus on building successful and resilient children, strengthening parents and preserving families.