Centre de développement familial
Centre de développement familial
Centre de développement familial
Centre de développement familial
Centre de développement familial
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Perinatal Therapy
Specialized therapy supporting individuals and families through pregnancy, birth, and postpartum, addressing anxiety, depression, and trauma.
Thérapie individuelle
Providing therapy services to adults, adolescents, and children ages three and older to address underlying issues.
Couples and Family Therapy
Bringing families and couples together through communication-focused techniques.
Adolescent Therapy
Counseling designed to help teenagers navigate challenges and growing pains.
À propos
Centre de développement familial
Fondée en
1984
EIN
930851068
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
300 JERRYS DR ROSEBURG, Oregon 97470-1132 United States
Site web
www.fdcroseburg.org
Téléphone
(541)-673-4354
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1984, the Family Development Center in Roseburg, Oregon, focuses on nurturing resilient children, strengthening families, and preventing child abuse through therapeutic early childhood programs, counseling, and education. They offer support to families experiencing high stress.
La mission
Family Development Center prevents the cycle of abuse and neglect through early prevention and intervention services. They focus on building successful and resilient children, strengthening parents and preserving families.
Oregon, États-Unis
