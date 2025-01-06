Faith Life Community Church
Faith Life Community Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Faith Life Community Church
Faith Life Community Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Life Leadership College
Ministry school shaping students into strong leaders through biblical education and practical knowledge.
Guardian Academy
A program for students ages 11-18.
Faith Life Home Educators Co-op
Christian support ministry for home educators with classes, field trips, and service projects.
Faith Life Community Church
Fondée en
1964
EIN
953204210
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
PO BOX 300 NIPOMO, California 93444-0300 United States
Site web
www.faithlifenipomo.com
Téléphone
(805)-929-4475
Adresse électronique
-
À propos
Faith Life Community Church in Nipomo, CA, is a family-oriented church focused on serving individuals and families at every life stage. While specific programs are not detailed online, they offer a warm atmosphere and teaching from God's Word.
La mission
Our mission is very simple: to lead people to honor and glorify Jesus Christ. That means we're not about a building or some complicated religious system.
