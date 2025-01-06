Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Faith Life Community Church in Nipomo, CA, is a family-oriented church focused on serving individuals and families at every life stage. While specific programs are not detailed online, they offer a warm atmosphere and teaching from God's Word.

La mission

Our mission is very simple: to lead people to honor and glorify Jesus Christ. That means we're not about a building or some complicated religious system.