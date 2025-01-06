Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Faith Christian School, established in 1975 in Yuba City, CA, provides a Christ-centered education for students in grades TK-12. Their mission is to offer quality academics that reinforces Christian values learned at home and church, preparing students for college and life.

La mission

Faith Christian School provides a Christ-centered, Bible-based education, inspiring students to know God and pursue excellence in character and academics.