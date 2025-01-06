Faith Christian School
Faith Christian School
Faith Christian School
Faith Christian School
Faith Christian School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme élémentaire
Provides foundational education for elementary-aged students.
Programme pour le collège
Offers a comprehensive curriculum for middle school students.
Programme pour les écoles secondaires
Prepares high school students for college with dual enrollment and Advanced Placement courses, including honors options in Geometry, Biology, and Chemistry.
À propos
Faith Christian School
Fondée en
1983
EIN
942295270
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
PO BOX 1690 YUBA CITY, California 95992-1690 United States
Site web
www.fcs-k12.org
Téléphone
(530)-674-3922
Adresse électronique
-
À propos
Faith Christian School, established in 1975 in Yuba City, CA, provides a Christ-centered education for students in grades TK-12. Their mission is to offer quality academics that reinforces Christian values learned at home and church, preparing students for college and life.
La mission
Faith Christian School provides a Christ-centered, Bible-based education, inspiring students to know God and pursue excellence in character and academics.
