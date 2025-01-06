Ezra And Buddies
Faire un don
Ezra And Buddies
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ezra And Buddies
Acheter pour soutenir
Ezra And Buddies
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ezra And Buddies
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
EZRA'S WAVES
A free water-safety and learn-to-swim program in memory of Ezra Jacob Rosario, promoting water safety and drowning prevention for all children.
À propos
Ezra And Buddies
Fondée en
2023
EIN
923777775
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
4302 RIVERFRONT BLVD EVERETT, Washington 98203-7011 United States
Site web
www.ezraandbuddies.org
Téléphone
(206)-816-4116
Adresse électronique
À propos
Ezra and Buddies, founded in 2023, focuses on raising awareness, education, and promotion of water-safety and drowning prevention for all children. They aim to provide awareness on water safety for children and parents through education and prevention measures.
La mission
EZRA AND BUDDIES brings people together in Everett, Washington, fostering community and friendship through local initiatives. Learn more at www.ezraandbuddies.org.
Recherche d'autres organisations en
Washington, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :