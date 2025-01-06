Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Ezra and Buddies, founded in 2023, focuses on raising awareness, education, and promotion of water-safety and drowning prevention for all children. They aim to provide awareness on water safety for children and parents through education and prevention measures.

La mission

EZRA AND BUDDIES brings people together in Everett, Washington, fostering community and friendship through local initiatives. Learn more at www.ezraandbuddies.org.