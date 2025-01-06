Ezbo Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Free 2 Teach Support
Partners with Free 2 Teach by providing funding and resources to support teachers and provide free school supplies for students.
Éducation à la littératie financière
Supports financial literacy education programs for underserved youth, empowering them to build brighter financial futures.
Paper Chase 5K
Presents the Paper Chase 5K, an event that raises funds to support teachers and children with free school supplies through Free 2 Teach.
Fondée en
2023
EIN
923527388
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
765 MARLAY LN SW POWDER SPGS, Georgia 30127-1054 United States
Site web
ezbo.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
EZBO FOUNDATION INC is dedicated to uplifting the Powder Springs, Georgia community, offering support and resources to help neighbors thrive and grow together.
