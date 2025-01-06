Eweb Employees Federal Credit Union
Eweb Employees Federal Credit Union
Eweb Employees Federal Credit Union
Eweb Employees Federal Credit Union
Eweb Employees Federal Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Comptes d'épargne
Offers various savings options, including regular savings, holiday plus, money market accounts and IRAs, to help members achieve their financial goals.
Services de prêt
Provides loans for various needs, such as vehicles, RVs, boats, homes, and education, including student loans through Sallie Mae.
Visa Cards
Offers Visa credit cards with various benefits and features.
Comptes de chèques
Provides checking account services for convenient money management.
À propos
Eweb Employees Federal Credit Union
Fondée en
0
EIN
930457251
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
388 PEARL ST STE A EUGENE, Oregon 97401-3142 United States
Site web
www.myewebcu.org
Téléphone
(541)-484-5304
Adresse électronique
À propos
EWEB Employees Federal Credit Union, established in 1954, serves the financial needs of EWEB employees and their families. It was founded by 12 Eugene Water & Electric Board employees.
La mission
EWEB Employees Federal Credit Union offers financial services to support and empower EWEB employees in Eugene, Oregon, helping them achieve their financial goals with care.
