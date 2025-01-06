Evelyn And Walter Haas Jr Fund
Faire un don
Evelyn And Walter Haas Jr Fund
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Evelyn And Walter Haas Jr Fund
Acheter pour soutenir
Evelyn And Walter Haas Jr Fund
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Evelyn And Walter Haas Jr Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Immigrant Rights and Integration
Supports initiatives for immigrant equality and full engagement in society.
LGBT Equality
Works to advance equality and justice for the LGBTQ+ community.
Education Equity
Promotes equal access to quality education for all.
Nonprofit Leadership
Strengthens nonprofit leadership through various support programs.
À propos
Evelyn And Walter Haas Jr Fund
Fondée en
1954
EIN
946068932
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
16TH FLOOR SAN FRANCISCO, California 94111-0000 United States
Site web
www.haasjr.org
Téléphone
(415)-856-1400
Adresse électronique
-
À propos
The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, founded in 1954, advances equality and justice so every person can thrive and live life with dignity and hope. Inspired by the San Francisco Bay Area, the Fund confronts injustice with inclusion, respect, collaboration, and courage, striving to be a voice of hope and a force for positive change.
La mission
The Evelyn and Walter Haas, Jr. Fund works to advance equality and justice so every person can thrive and live life with dignity and hope.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :