Eunice-Louise Help Alliance

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Toy Giveaways
Providing toys to families in need through annual toy drives.
Fondée en
2023
EIN
922385152
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
1315 OAKFIELD DR UNIT 532 BRANDON, Florida 33509-7025 United States
Site web
www.eunicelouisehelpalliance.com
Téléphone
(813)-304-5794
Adresse électronique
La mission
Our mission is to uplift and empower truly needy people by providing them with essential resources and support. Through our efforts, we aim to bridge the gap between families and necessary services, fostering stronger family support systems and promoting overall family stability.
