Communauté chrétienne d'Eugène

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Ministère de l'enfance

Offre des programmes et des activités permettant aux enfants d'apprendre et de grandir dans leur foi.

‍

Groupe de jeunes

Offre une communauté de soutien et des activités engageantes aux adolescents pour qu'ils explorent leur foi.

‍