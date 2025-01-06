Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Escondido Art Association, established in 1959, celebrates creativity in Escondido. They host monthly exhibits, offer classes, and support local artists. Located at 121 W. Grand Ave, they foster a vibrant arts community.

La mission

Escondido Art Association fosters creativity and art appreciation in Escondido, California, providing a welcoming space for local artists to connect and share their work.