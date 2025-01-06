Escondido Art Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Monthly Exhibitions
Showcasing local artists' work with themed art shows each month.
Gallery Receptions
Offering opportunities for artists and the public to connect and appreciate art.
Kids Drawing Class
Providing drawing classes for children to foster their artistic abilities.
Live Art Demos
Presenting live art demonstrations to educate and inspire art enthusiasts.
À propos
Escondido Art Association
Fondée en
1959
EIN
956100089
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
121 W GRAND AVE ESCONDIDO, California 92025-2601 United States
Site web
www.escondidoartassociation.com
Téléphone
(442)-317-0980
Adresse électronique
À propos
Escondido Art Association, established in 1959, celebrates creativity in Escondido. They host monthly exhibits, offer classes, and support local artists. Located at 121 W. Grand Ave, they foster a vibrant arts community.
La mission
Escondido Art Association fosters creativity and art appreciation in Escondido, California, providing a welcoming space for local artists to connect and share their work.
