Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Peacebuilding
Promotes peaceful conflict resolution and social cohesion in communities.
Countering Violent Extremism
Works to prevent and mitigate violent extremism through community-based initiatives.
Gender and Social Inclusion
Empowers women and marginalized groups by promoting gender equality and social inclusion.
Governance and Civic Engagement
Strengthens governance structures and promotes active civic participation.
Fondée en
2001
EIN
943402601
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
1001 CONNECTICUT AVE NW STE 205 WASHINGTON, District of Columbia 20036-5531 United States
Site web
www.equalaccess.org
Téléphone
(202)-975-1318
Adresse électronique
À propos
EQUAL ACCESS INTERNATIONAL, est. 2001, fosters human development and authentic empowerment using universal human rights principles. EAI works in Africa and Asia, empowering women, preventing violence, and educating youth. Through participatory media, tech, and outreach, EAI drives sustainable change in challenging regions.
La mission
EAI helps communities around the world drive sustainable and transformative change through participatory media, technology, and outreach. By designing solutions with communities, their programming is locally-owned and culturally resonant.
District de Columbia, États-Unis
