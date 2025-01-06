Envisions Project Foundation
Envisions Project Foundation
Envisions Project Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Bourse d'études
Provides financial assistance to first-generation, low-income San Miguel High School seniors pursuing college education outside Arizona.
Programme de mentorat
Offers a 12-month support network with professionals who provide guidance to students navigating their first year of college.
À propos
Envisions Project Foundation
Fondée en
2024
EIN
934696445
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien pédagogique - Fondements de l'éducation
Adresse
700 CENTRAL EXPY S STE 100 ALLEN, Texas 75013-8100 United States
Site web
envisionsproject.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Envisions Project Foundation, established in 2024, provides college scholarships to first-generation, low-income students at San Miguel High School, particularly those pursuing education outside of Arizona. The foundation aims to equip these students to reach their full potential in higher education.
La mission
Our foundation envisions a future where every student realizes their potential, driven by the conviction that personal development is the key to unlocking limitless possibilities.
{Similaire 1}
