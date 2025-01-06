Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Envisions Project Foundation, established in 2024, provides college scholarships to first-generation, low-income students at San Miguel High School, particularly those pursuing education outside of Arizona. The foundation aims to equip these students to reach their full potential in higher education.

La mission

Our foundation envisions a future where every student realizes their potential, driven by the conviction that personal development is the key to unlocking limitless possibilities.