Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Environmental Studies Program
An interdisciplinary program focused on understanding the relationship between society and the environment, emphasizing hands-on projects and community engagement for a sustainable future.
Environmental Education Concentration
Focuses on communication, education, and advocacy for environmental issues, engaging diverse audiences in conservation efforts.
À propos
Environmental Studies Institute
Fondée en
1981
EIN
942760658
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
4100 FAIRWAY DR SOQUEL, California 95073-3003 United States
Site web
www.environmentalstudiesinstitute.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Environmental Studies Institute (ESI), founded in 1981 and directed by Prof. W. Jackson Davis, is a non-profit dedicated to scientific research and public education on public policy matters. ESI conducts research and development on regional, national, and international issues.
La mission
Dedicated to advancing the conservation of coastal and marine birds and healthy ecosystems through sound science, restoration, partnership, and community engagement.
