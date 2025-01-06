Fédération environnementale de Californie

À propos

EarthShare California, est. 1982, s'associe à plus de 200 employeurs pour accroître l'engagement des salariés dans les communautés et collecter des fonds pour les organisations environnementales. Par le biais de campagnes sur le lieu de travail, ils créent une communauté, stimulent les employés et protègent l'environnement.

La mission

EarthShare California protège, soutient et améliore le patrimoine naturel de la Californie, à savoir l'air pur, l'eau salubre, la diversité de la faune et de la flore et les communautés saines, en collectant des fonds pour des organisations environnementales de premier plan.