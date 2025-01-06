Fédération environnementale de Californie
Faire un don
Fédération environnementale de Californie
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Fédération environnementale de Californie
Acheter pour soutenir
Fédération environnementale de Californie
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Fédération environnementale de Californie
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Défense de l'environnement
Protéger le monde naturel de la Californie en défendant l'énergie solaire, l'énergie éolienne en mer, la réduction de la pollution et la préservation de la faune et de la flore.
À propos
Fédération environnementale de Californie
Fondée en
1982
EIN
942840364
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
1717 K ST NW STE 900 WASHINGTON, District of Columbia 20006-5349 États-Unis
Site web
earthshareca.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
EarthShare California, est. 1982, s'associe à plus de 200 employeurs pour accroître l'engagement des salariés dans les communautés et collecter des fonds pour les organisations environnementales. Par le biais de campagnes sur le lieu de travail, ils créent une communauté, stimulent les employés et protègent l'environnement.
La mission
EarthShare California protège, soutient et améliore le patrimoine naturel de la Californie, à savoir l'air pur, l'eau salubre, la diversité de la faune et de la flore et les communautés saines, en collectant des fonds pour des organisations environnementales de premier plan.
Recherche d'autres organisations en
District de Columbia, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :