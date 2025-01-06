Entertainment Industry Foundation
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
EIF Careers Program
Increases access to entertainment careers for historically excluded communities through training, resources, and industry relationships.
Delivering Jobs
An inclusion campaign creating employment and leadership opportunities for individuals with autism and other intellectual/developmental differences.
The Theatre Leadership Project
Transforms American theatre by investing in mentorships, training, job placement, and long-term support for Black creatives in key leadership positions.
Entertainment Industry Foundation
1942
951644609
501(c)(3)
Santé et bien-être
10880 WILSHIRE BLVD STE 1400 LOS ANGELES, California 90024-4119 United States
www.eifoundation.org
The Entertainment Industry Foundation (EIF), est. 1942 by Hollywood luminaries, unites the entertainment community to create positive social change. EIF raises awareness and funds for critical health, education, & social issues. Their flagship program, Stand Up To Cancer, funds innovative cancer research.
The Entertainment Industry Foundation is dedicated to creating positive social change through collaboration and awareness. Since 1942, EIF has occupied a unique place in philanthropy.
