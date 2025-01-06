Engineering Alumni Association Of The University Of Hawaii
Engineering Alumni Association Of The University Of Hawaii
Engineering Alumni Association Of The University Of Hawaii
Engineering Alumni Association Of The University Of Hawaii
Engineering Alumni Association Of The University Of Hawaii
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Alumni Fellowship
Promotes connection among College of Engineering alumni through professional, social, and other activities.
Engineering Alumni Association Of The University Of Hawaii
Fondée en
1984
EIN
990224283
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Organisations académiques > Groupes d'anciens élèves
Adresse
2540 DOLE STREET HOLMES HALL 240 HONOLULU, Hawaii 96822-2303 United States
Site web
www.eng.hawaii.edu
Téléphone
(254)-024-096822
Adresse électronique
À propos
The Engineering Alumni Association of the University of Hawai'i (EAAUH), established in 1983, is a large and active chapter of the Alumni Association, promoting fellowship among the College's alumni through professional, social, and other functions.
La mission
The organization assists the College of Engineering in attaining its objectives by sponsoring, funding, and assisting the College's educational, research, and development programs.
