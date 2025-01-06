Energy Trust Of Oregon
Energy Trust Of Oregon
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Residential Energy Efficiency Programs
Offers incentives and resources for Oregon residents to save energy in their homes, covering areas like heating, cooling, insulation, and appliances.
Commercial Energy Efficiency Programs
Helps businesses of all sizes reduce energy consumption and costs through energy-efficient equipment upgrades and building improvements.
Working Together Grants
Provides funding to 501(c)(3) nonprofit organizations for outreach, education, and capacity building to promote energy efficiency within diverse communities.
Solar for Public Entities
Offers incentives for solar development and battery storage to help public entities in Oregon adopt renewable energy solutions.
À propos
Energy Trust Of Oregon
Fondée en
2002
EIN
931313663
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
421 SW OAK ST STE 300 PORTLAND, Oregon 97204-1810 United States
Site web
www.energytrust.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Energy Trust of Oregon, founded in 2002, helps Oregon and Southwest Washington utility customers save energy and move to renewable resources. As an independent nonprofit, they provide services and cash incentives, promoting affordable clean energy. Their efforts enrich lives, strengthen communities, and grow the economy.
La mission
Energy Trust of Oregon's mission is to bring affordable clean energy—and all the benefits that come with it—to everyone. They are an independent nonprofit.
