Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
St. Paul Lutheran "Light in Winter" Concert Series
Annual concert series performed at St. Paul Lutheran Church in Portland.
Heritage Dinner Entertainment
Provides entertainment at the St. Paul Lutheran Heritage Dinner.
Milwaukie Farmer's Market Entertainment
Performs at the Milwaukie Farmer's Market.
Liedertafel Harmonie Annual Picnic Entertainment
Provides entertainment at the Liedertafel Harmonie annual picnic.
À propos
Encore Brass
Fondée en
1984
EIN
930846394
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
6021 SE 20TH AVE PORTLAND, Oregon 97202-5354 United States
Site web
encorebrass.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Encore Brass, founded in 1978, is a Portland, OR-based community brass ensemble. They share their love of brass music through performances at events like the St. Paul Lutheran concert series and Milwaukie Farmer's Market. They rehearse weekly and welcome new players.
La mission
Our mission is sharing the love of music, particularly brass ensemble music with our community.
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
