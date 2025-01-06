Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Encore Brass, founded in 1978, is a Portland, OR-based community brass ensemble. They share their love of brass music through performances at events like the St. Paul Lutheran concert series and Milwaukie Farmer's Market. They rehearse weekly and welcome new players.

La mission

Our mission is sharing the love of music, particularly brass ensemble music with our community.