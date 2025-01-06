Encore Artist Endowment
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Encore Artist Endowment Scholarship
A $10,000 scholarship awarded to a high school senior pursuing a career in dance through college or training. Applicants must attend the Grand Finals in 2025.
Fondée en
2024
EIN
990885086
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
203 W BUTLER ST LEXINGTON, South Carolina 29072-2603 United States
Site web
encoredcs.com
Téléphone
(803)-785-1214
Adresse électronique
À propos
La mission
The Encore Artist Endowment's mission is to provide financial assistance to aspiring dancers who demonstrate exceptional talent, determination, and a deep passion for pursuing a career in the arts. The foundation supports individuals with the potential to thrive in dance.
