Empower Yolo
Faire un don
Empower Yolo
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Empower Yolo
Acheter pour soutenir
Empower Yolo
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Empower Yolo
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Abri d'urgence
Provides safe, temporary housing for individuals and families affected by domestic violence, sexual assault, and human trafficking.
Legal Assistance & Advocacy
Offers restraining order assistance, court accompaniment, and advocacy for survivors.
Services de conseil
Provides free, confidential counseling to adults and children impacted by violence, abuse, and trafficking.
Aide au logement
Offers rapid rehousing, eviction prevention, and general housing support for individuals and families.
À propos
Empower Yolo
Fondée en
1977
EIN
943027535
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services d'appui
Adresse
175 WALNUT ST WOODLAND, California 95695-3154 United States
Site web
empoweryolo.org
Téléphone
(530)-661-6336
Adresse électronique
À propos
Empower Yolo, founded in 1977, promotes safe, healthy, and resilient communities in Yolo County. They offer 24-hour crisis intervention, emergency shelter, counseling, training, and legal aid for those impacted by domestic violence, sexual assault, stalking, human trafficking, and child abuse. They also provide resource centers and community outreach to improve health, stability, and self-sufficiency.
La mission
Empower Yolo's mission is to promote safe, healthy, and resilient communities by offering twenty-four hour crisis intervention, emergency shelter, confidential counseling, training, legal assistance, and other services.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :