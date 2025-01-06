Emmett Public School Foundation
Emmett Public School Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Teacher Grants and School Support
Provides funding for innovative projects and educational initiatives, enhancing student learning within the Emmett School District.
Emmett Public School Foundation
Fondée en
1994
EIN
943208093
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
2898 N CHRISTIAN WAY MERIDIAN, Idaho 83646-5873 United States
Site web
www.emmettschools.org
Téléphone
(208)-365-6301
Adresse électronique
À propos
The Emmett Public School Foundation, established in 1994, is a non-profit dedicated to supporting the education of Gem County students. They provide financial support to enhance educational programs and ensure quality learning experiences for all students in the Emmett community.
La mission
To raise, manage and spend dollars for education and to centralize community support for the education of all Gem County residents.
