Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'éducation chrétienne
Provides religious education and spiritual development opportunities.
Ministère des hommes
Offers support, fellowship, and resources for men in the church.
Ministère des femmes
Provides a supportive environment and resources for women's spiritual growth.
Marriage & Family Ministry
Strengthens marriages and families through counseling, support, and events.
À propos
Fondée en
1985
EIN
942784005
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
900 6TH ST VALLEJO, California 94590-7758 United States
Site web
emmanueltemplevallejo.com
Téléphone
(707)-642-2391
Adresse électronique
-
À propos
Emmanuel Temple Apostolic Church in Vallejo, CA, aims to transform lives through Jesus. They focus on prayer, evangelism and turning members into ministers.
La mission
Emmanuel Temple Apostolic Church Inc offers spiritual guidance and support to individuals and families in Vallejo, fostering unity and hope within the community.
