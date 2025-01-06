Emmanuel Christian School Of Fort Wayne
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Christ-Centered Education (PreK-12)
Provides Christ-centered education for PreK-12th grade, equipping students with academic excellence in a caring environment.
Emmanuel Christian School Of Fort Wayne
Fondée en
2023
EIN
922476022
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
12222 US HIGHWAY 24 W FORT WAYNE, Indiana 46814-7472 United States
Site web
ecsfw.org
Téléphone
(260)-672-0042
Adresse électronique
À propos
Emmanuel Christian School of Fort Wayne, founded in 2023, provides a Christ-centered education for students. Their mission equips students with truth for Christian living, cultivating clarity of faith, confidence to stand, and courage to act. They offer programs for PreK-12th grade, focusing on academic excellence in a caring environment.
La mission
Emmanuel Christian School of Fort Wayne nurtures students in Indiana, fostering academic growth and strong values in a caring Christian environment.
