Emmanuel Baptist Mission Of Los Angeles

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Meals and Lodging
Provides meals and lodging to individuals in Skid Row, Los Angeles.
Clothing Exchange
Offers a free clothing exchange, providing clean clothes in exchange for dirty ones.
Programme de discipulat
Offers new converts the opportunity to study the Bible and serve in fellowship for up to 1 year onsite.
À propos
Fondée en
2005
EIN
953972285
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
530 E 5TH ST LOS ANGELES, California 90013-2108 United States
Site web
www.ebrmla.org
Téléphone
(213)-626-4681
Adresse électronique
À propos
Emmanuel Baptist Rescue Mission, est. 1953, serves the Skid Row community in Los Angeles, providing food, shelter, clothing, and spiritual guidance. The mission offers programs such as Clothing the Poor Ministry, Discipling the Converts Ministry, and Sheltering the Homeless Ministry, addressing the urgent needs of the homeless.
La mission
They meet the urgent spiritual and physical needs of thousands of men and women in downtown Los Angeles 24/7, 365 days a year.
