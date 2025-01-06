Emily Marr Ministries
Faire un don
Emily Marr Ministries
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Emily Marr Ministries
Acheter pour soutenir
Emily Marr Ministries
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Emily Marr Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Equipping Pastors and Ministries in Poland
Equipping, refreshing, and encouraging indigenous pastors and ministries in Poland. Assisting in church planting to reach those who are not yet born again.
À propos
Emily Marr Ministries
Fondée en
2023
EIN
923367667
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
11432 BAGGOT AVE ENGLEWOOD, Florida 34224-0000 United States
Site web
emilymarr.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Emily Marr Ministries equips, refreshes, and encourages indigenous Pastors and ministries in Poland, while assisting in the establishment of church planting.
La mission
Emily Marr Ministries strengthens the Body of Christ in Poland by equipping, refreshing, and encouraging indigenous pastors and ministries, while assisting in the establishment of church planting.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :