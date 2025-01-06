Emergency Food Network Of Tacoma And Pierce County
Emergency Food Network Of Tacoma And Pierce County
Emergency Food Network Of Tacoma And Pierce County
Emergency Food Network Of Tacoma And Pierce County
Emergency Food Network Of Tacoma And Pierce County
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de livraison à domicile
Elle fournit de la nourriture aux habitants du comté de Pierce qui rencontrent des difficultés pour accéder aux centres d'alimentation locaux.
Programme d'achat de denrées alimentaires par les coopératives
Purchases bulk food like rice, pasta, canned goods, and proteins to supply food banks.
À propos
Emergency Food Network Of Tacoma And Pierce County
Fondée en
1995
EIN
943131776
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Basic Needs > Food Insecurity Nonprofits
Adresse
3318 92ND S ST LAKEWOOD, Washington 98499-0000 United States
Site web
www.efoodnet.org
Téléphone
(253)-584-1040
Adresse électronique
-
À propos
Emergency Food Network, founded in 1995, aims to provide Pierce County with a consistent and nutritious food supply, ensuring no one goes hungry. They offer various programs, including food delivery and co-op food purchasing, to combat food insecurity in the community.
La mission
Emergency Food Network provides a reliable food supply so that no person in Pierce County goes hungry, offering a consistent, diverse, and nutritious food supply.
