Emek Hebrew Day School
Emek Hebrew Day School
Emek Hebrew Day School
Emek Hebrew Day School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Comprehensive Jewish Education
Offers a challenging academic program with a strong traditional Jewish education, including Torah and secular studies.
À propos
Emek Hebrew Day School
Fondée en
1963
EIN
956006492
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
15365 MAGNOLIA BLVD SHERMAN OAKS, California 91403-1153 United States
Site web
www.emek.org
Téléphone
(818)-783-3663
Adresse électronique
-
À propos
Emek Hebrew Academy Teichman Family Torah Center, founded in 1959, offers an academically challenging Orthodox education for Jewish children. The school provides a comprehensive curriculum in both Torah and general studies, stressing traditional Jewish values.
La mission
Emek Hebrew Day School nurtures students in Sherman Oaks with a supportive educational environment, helping them grow academically and personally. Learn more at www.emek.org.
