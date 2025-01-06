Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Emek Hebrew Academy Teichman Family Torah Center, founded in 1959, offers an academically challenging Orthodox education for Jewish children. The school provides a comprehensive curriculum in both Torah and general studies, stressing traditional Jewish values.

La mission

Emek Hebrew Day School nurtures students in Sherman Oaks with a supportive educational environment, helping them grow academically and personally. Learn more at www.emek.org.