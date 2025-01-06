Embry-Riddle Aeronautical University Asia
Embry-Riddle Aeronautical University Asia
Embry-Riddle Aeronautical University Asia
Embry-Riddle Aeronautical University Asia
Embry-Riddle Aeronautical University Asia
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bachelor of Science in Aeronautics
Undergraduate program focusing on the science and technology behind aviation.
Bachelor of Science in Aviation Business Administration
Undergraduate program focusing on the business and management aspects of the aviation industry.
Graduate Degree Programs
A range of graduate-level programs for advanced studies in aviation and aerospace.
Online Degree Programs
Flexible online programs for undergraduate and graduate studies in aviation-related fields.
À propos
Embry-Riddle Aeronautical University Asia
Fondée en
2013
EIN
980681431
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1 AEROSPACE BLVD DAYTONA BEACH, Florida 32114-3910 United States
Site web
erau.edu
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Embry-Riddle Aeronautical University Asia, founded in 2013, extends the reach of Embry-Riddle's world-class aviation and aerospace education to Asia. Located in Singapore, it offers flexible undergraduate and graduate programs, preparing students for leadership roles in the industry. The mission is to deliver higher education and research in aviation and aerospace to key countries in the Asia Pacific region.
La mission
Embry-Riddle Aeronautical University Asia Ltd offers specialized aeronautical education in Daytona Beach, empowering students to excel in the field of aerospace.
